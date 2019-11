Stiri pe aceeasi tema

- Platforma RESPECT pentru Drepturi si Libertatiacuza presiunile exercitate de Ministrul Sanatatii si Primarul General al Capitalei asupra fondatorilor, membrilor si cetatenilor romani care sustin Asociatia „Daruieste Viata”.

- ”Din punctual meu de vedere, tot ce se realizeaza pentru oameni, mai ales un spital pentru copii este de pretuit. Sunt de acord cu initiativele care pot duce lucruri bune pentru oamnei, pentru copii si sustin aceasta initiativa. Din cate stiu si Primaria Capitalei a sprijinit aceasta initiativa,…

- Nu s-a incheiat scandalul dintre autoritati si asociatia Daruieste viata. Dupa meciul cu ministrul demis Sorina Pintea si primarul general al Capitalei, fondatoarele asociatiei care construieste din donatii un spital pentru copiii grav bolnavi au anuntat astazi ca vor mai face

- "Am sprijinit toate clinicile si spitalele private suta la suta care s-au construit in Capitala. Patronii si managementul pot depune marturie ca nu le-am pus bete in roate. Primaria este o institutie deschisa si eu ca primar general sunt un om care face mult teren si se intalneste cu multe persoane…

- Construcția noului corp de cladire a inceput in 2014, iar pe langa banii alocați, ministrul Sorina Pintea va aloca, prin minister, și fonduri pentru dotarea cu aparatura a unitații sanitare. Ministrul a precizat ca daca lucrarile erau finalizate mai repede poate reușea dotarea acestei unitați sanitare…

- Panica la un ștrand din Capitala. Mai mulți aduți și copii au acuzat stari de rau. Cel puțin 10 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale la un ștrand din cartierul bucureștean Drumul Taberei, potrivit Antena 3. Mai multe Ambulanțele au fost trimise la fața locului dupa un apel la 112. Oamenii…

- Metallica a donat 250.000 de euro pentru constructia primului Spital de Oncologie si Radioterapie Pediatrica din Romania. Trupa a concercat miercuri seara pe Arena Nationala din Bucuresti și a facut donatia prin intermediul Fundatiei Metallica „All within my hands".

- Cel mai mare spital de stomatologie din Romania, care va avea 65 de cabinete si sali de operatie, va fi construit in sectorul 4 al Capitalei, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, primarul sectorului 4, Daniel Baluta.