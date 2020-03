Platforma RecoMedica asigura evaluare si preventie medicala la distanta RecoMedica asigura triaj si evaluare medicala online gratuita pentru a preveni raspandirea virusului Covid-19 in Romania.



RecoMedica, startup-ul romanesc care ofera ghidare si asistenta medicala online gratuita pentru a ridica nivelul de preventie medicala, a lansat o campanie speciala pentru a ajuta utilizatorii sa identifice daca simptomele pe care le au sunt urgente sau daca sunt legate de Virusul Covid-19.



RecoMedica asigura acest serviciu cu ajutorul celor peste 60 de medici la nivel national din retea. Astfel, platforma poate fi folosita de romani complet gratuit si beneficiaza… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

