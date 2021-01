Stiri pe aceeasi tema

- Platforma informatica pentru programare la vaccinare anti COVID nu este disponibila in urma unor probleme tehnice aparute luni dimineata, a transmis Serviciul de Telecomunicatii Speciale STS .Potrivit STS, echipa de dezvoltare a platformei lucreaza in prezent astfel incat cei care doresc sa se vaccineze…

- Pacientii cu boli cronice vor putea fi programati la vaccinare de orice medic care ii are in evidenta, nu doar de catre cel de familie. Decizia a fost luata in condițiile in care cele mai multe probleme de la debutul celei de a doua etape a campaniei de vaccinare, de vineri, au fost legate de programarea…