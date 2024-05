Platforma pentru criptomonede Gemini returnează utilizatorilor 2,2 miliarde de dolari, după o întrerupere a retragerilor în urmă cu 18 luni ”Astazi, suntem incantati sa va anuntam ca distributiile initiale ale Earn – aproximativ 97% din activele digitale datorate de Genesis la data suspendarii (16 noiembrie 2022) – sunt acum disponibile in contul dvs. Gemini. Acest lucru urmeaza anuntului nostru anterior ca am ajuns la o intelegere cu Genesis si alti creditori in falimentul Genesis, care va avea ca rezultat ca toti utilizatorii Earn sa primeasca 100% din activele lor digitale inapoi, in natura”, a transmis Gemini clientilor sai prin e-mail, miercuri. E-mailul adauga: ”Aceasta inseamna ca daca ati imprumutat un bitcoin in programul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

