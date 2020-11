Stiri pe aceeasi tema

- ​Startup-urile de inteligența artificiala, aflate în stadiu incipient, vor putea obține finanțari de capital de risc de la un nou fond, în valoare totala de 17 milioane de dolari, lansat vineri de o firma de investiții din Londra. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- ​SimilarWeb, o platforma folosita inclusiv de marketerii din România pentru compararea cifrelor de trafic obținute de diverse site-uri, a primit marți o noua runda de finanțare, de 120 de milioane de dolari, din partea unor fonduri de investiții. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- ​Platforma de tehnologie cloud VTEX pentru magazine online, prezenta cu un birou și în România, a anunțat, miercuri, ca a obținut o noua finanțare, de 225 de milioane de dolari, în urma careia a depașit o valoare de 1 miliard de dolari și a devenit „unicorn”. Citește…

- Cea mai mare platforma de comert online din Polonia, Allegro, spera sa obtina 8,1 miliarde de zloti (2,1 miliarde de dolari) in urma viitoarei Oferte Publice Initiale (IPO) la Bursa de la Varsovia, conform prospectului emisiunii publicat marti de companie, transmite DPA potrivit Agerpres. Firma va…

- ​Platforma online Klarna, prin care utilizatorii pot cumpara în rate diverse produse de la magazinele înregistrate, a primit, marți, o investiție de 650 de milioane de dolari, în urma careia fintech-ul suedez a fost evaluat la 10,65 miliarde de dolari, devenind cel mai nou decacorn…

- Candidatul democrat la Casa Alba Joe Biden a strans peste 364 de milioane de dolari in august, depasind recordul lunar in SUA, in pofida unei campanii desfasurate in mare parte online din cauza pandemiei de COVID-19, relateaza AFP si dpa. Fostul vicepresedinte american, Partidul Democrat si comitetele…

- ​Se dezvolta tot mai mult, la nivel mondial, curentul startup-urilor de biotehnologii care genereaza carne și produse lactate în laborator, ca soluție de a oferi hrana oamenilor, fara a sacrifica și a exploata animale în ferme. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...