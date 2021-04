”Pentru 40% dintre romani, Pastele este asociat cu masa in familie, alaturi de cei dragi, mai ales anul acesta, cand peste doua treimi vor petrece sarbatorile acasa, arata un sondaj Obor21.ro, realizat la nivel national. In acest context, masa de Paste devine si mai importanta, fapt reflectat atat in buget, cat si in comportamentul de achizitie. Potrivit companiei, prima cooperativa taraneasca digitala, 80% dintre clienti se orienteaza in luna aprilie spre produse de miel si ied, avand o comanda medie de 310 lei, in crestere cu 30% fata de o perioada obisnuita”, arata compania. Jumatate dintre…