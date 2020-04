Platforma Mall Ţărănesc se lansează pe mobil Site-ul de intermediere intre producatorii agricoli si clienti Mall Taranesc devine disponibil ca aplicatie pe mobil, anunta luni creatorii platformei, Asociatia Crestem Romania Impreuna si W3 Development, intr-un comunicat.



Aplicatia de mobil isi propune sa faciliteze astfel contactul intre micii producatori locali si familiile care locuiesc in orase, in special in contextul pandemiei actuale.



Pana in prezent, Mall Taranesc include peste 1.300 de mici producatori agricoli, care se folosesc de platforma pentru a isi putea vinde produsele, precizeaza creatorii aplicatiei.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de studenti din Timisoara lucreaza la o aplicatie pentru telefonul mobil care iti poate spune daca o persoana cu care ai intrat in contact a fost depistata cu COVID-19. Ideea a fost „importata” din Singapore de lugojeanul Robert Olariu, potrivit caruia aplicatia poate fi disponibila in doua…

- Euroins Romania Asigurare Reasigurare a lansat, incepand de luni, o aplicatie online de constatare a daunelor, pentru a permite pastrarea distantarii sociale recomandata de autoritati, pe fondul epidemiei de coronavirus, a anuntat compania de asigurari. Potrivit unui comunicat de presa…

- In contextul in care prin OUG 38/2020, toate autoritațile și instituțiile publice trebuie sa puna la dispoziția cetațenilor portaluri online in vederea primirii documentelor electronice, Zitec anunța lansarea modulului Formulare electronice in cadrul...

- Aplicatia de ridesharing Bolt lanseaza serviciul Business Delivery care pune în legatura companiile cu curierii, prin intermediul platformei Bolt, oferind acestora posibilitatea sa plaseze online comenzi de livrare și sa expedieze produsele catre clienții lor, în aceeași zi sau chiar în…

- ”De maine, parcul de vehicule al STB va fi redus cu pana la 40% fața de situatia normala dar nu va fi suspendata nicio linie. Am mai facut o reducere de 25%, la debutul starii de urgenta, acum reducem cu inca 15%, ca urmare a diminuarii semnificative a cererii de transport din cauza riscului de infectare…

- In contextul medical epidemiologic, Sistemul Medical MedLife, liderul pieței de servicii medicale private din Romania, vine in intampinarea tuturor pacienților cu soluții concrete și anunța lansarea serviciului de consultanța medicala online, prin videoconferința. Noul program pune la dispoziția pacienților…

- STB SA va aloca pe fiecare linie un numar de vehicule corespunzator cererii de transport, dar și in concordanța cu gradul de incarcare, astfel incat cetațenii sa calatoreasca in condiții in care sa nu le fie pusa in pericol sanatatea.Noul program, cu orarul de trecere prin stații, va putea fi accesat…

- WhatsApp planuiește cat de curand sa lanseze dark mode, dupa ce mai multe aplicații, printre care și Instagram, au lansat acest mod care are un impact mai mic asupra bateriei aparatului și protejeaza ochii. Aplicația de chat testeaza in acest moment modul „intunecat” in versiune beta pe dizpozitive…