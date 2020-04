Platformă europeană de informații pentru cercetătorii care caută leacul pentru coronavirus Comisia Europeana, in colaborare cu mai mulți parteneri, a lansat o platforma europeana de informații și date privind COVID-19, pentru a ușura eforturile cercetatorilor din Europa și din intreaga lume care lupta impotriva coronavirsului și cauta soluții pentru eradicarea pandemiei. Noua platforma va oferi un mediu european și mondial deschis, de incredere și scalabil, in […] The post Platforma europeana de informații pentru cercetatorii care cauta leacul pentru coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a propus duminica, in cadrul mesajului sau pascal, reducerea si chiar anularea datoriei tarilor sarace. Suveranul Pontif a lansat un apel la ridicarea sanctiunilor internationale si la solidaritate in Europa in fata pandemiei de coronavirus, scrie Agerpres. In mesajul sau de Paste, citit…

- Un grup de experti europeni au anuntat, miercuri, ca va lansa curand o tehnologie destinata smartphone-urilor pentru identificarea persoanelor care au intrat in contact cu oameni infectati cu coronavirus, ceea ce va ajuta autoritatile medicale sa actioneze rapid pentru a stopa raspandirea acestuia,…

- Miliardarul ceh Daniel Kretinsky, proprietarul holdingului EPH cu active in Europa, a afirmat ca are noul coronavirus și ca lucreaza din izolare, potrivit agenției Reuters. Acesta a declarat in presa din Cehia ca a fost testat pozitiv pe 12 martie și ca a stat in carantina de atunci, fara sa prezinte…

- Opt dintre operatorii de telefonie mobila din Europa, printre care Vodafone, Orange si Telekom, au anuntat ca vor colabora cu autoritatile locale furnizand intr-o forma anonimizata datele de localizare a tuturor telefoanelor mobile active in retea, scrie go4it.ro și euroactiv.com. Astfel, autoritatile…

- Un studiu al Facultații de Business din Londra (London Business School), citat de Ziarul Financiar, arata ca recesiunea economica este inevitabila in Uniunea Europeana și SUA și probabila pe piețele emergente, in contextul crizei Covid-19. Principalele concluzii ale raportului: – Majoritatea economistilor…

- Guvernul a lansat o noua platforma online cu informatii despre epidemia de coronavirus din Romania, DateLaZi (datelazi.ro), componenta a proiectului The post O noua platforma online cu informatii despre epidemia de coronavirus din Romania appeared first on Stiri din judetul Hunedoara .

- Comisia Europeana este gata sa-și reevalueze poziția fața de deficitele statelor care formeaza Uniunea, pentru a le ajuta sa depașeasca dificultațile financiare generate de extinderea pandemiei de coronavirus, a declarat vineri Ursula von der Leyen, președinte al Comisiei Europene. “Analizam toate variantele…

- Infrastructura de Internet a Uniunii Europene este ”sub presiune”, iar platformele streaming online ar trebui sa implementeze o serie de masuri pentru a gestiona cererea in creștere de banda larga, in contextul carantinei impuse criza Covid-19, potrivit unui comunicar al Comisiei Europene. Cererea…