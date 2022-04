Platforma Deliveroo a abuzat de colaboratori – Doi foști șefi au fost condamnați la închisoare Doi foști șefi ai Deliveroo au fost condamnați de un tribunal francez la un an de inchisoare cu suspendare și la plata unei amenzi de 30.000 de euro pentru ca au abuzat de statutul de freelancer al persoanelor care lucrau pentru platforma britanica de livrare mancare la domiciliu, scrie Reuters. De asemenea, compania a fost amendata cu suma de 375.000 de euro și va trebui sa publice decizia instanței pe pagina de start a Deliveroo din Franța timp de o luna. Hotararea ar putea avea reverberații in afara Franței, deoarece economia gigacaloriei, construita in mare parte pe baza aplicațiilor digitale… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

