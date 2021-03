Platforma de vaccinare se modifică: știm când suntem programați și ce ser ni se administrează Platforma de vaccinare se modifica in prima parte a lunii aprilie, urmand ca romanii programați sa știe data la care vor merge la vaccinare și tipul de ser care va fi utilizat. “Sunt cateva elemente esentiale care vor fi schimbate la platforma de programe si anume primul aspect care urmeaza sa fie disponibil este estimarea […] The post Platforma de vaccinare se modifica: știm cand suntem programați și ce ser ni se administreaza appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

