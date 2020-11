Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de rezervari hoteliere Go Hotels se extinde in Bulgaria, Ungaria, Serbia, Muntenegru, Albania, Bosnia si Macedonia, incepand din 2021 Platforma de rezervari hoteliere Go Hotels, care reuneste peste 700 de hoteluri din Romania si Rep. Moldova, isi va extinde anul viitor procesul de contractare…

- Ministerul Justitiei din Romania cere autoritatilor din Republica Moldova sa-l extradeze pe fostul deputat Cristian Rizea. Fostul Parlamentat trebuie sa execute in Romania o pedeapsa de 4 ani si 8 luni inchisoare, scrie Agerpres. Potrivit unui comunicat al MJ, la data de 25 aprilie 2019, Ministerul…

- Aproape doua treimi (65%) dintre companiile din Europa Centrala si de Est (CEE) ce activeaza in diferite industrii confirma ca digitalizarea este o prioritate in realizarea obiectivelor imediate, precum reducerea costurilor, cresterea productivitatii si a competitivitatii, releva datele unui sondaj…

- Fondul de Investitii Innova Capital cumpara PayPoint, tranzactie de 47 mil. lire sterline ce se va finaliza in martie 2021 Casa de avocatura Vernon David & Asociatii a anuntat ca a asistat PayPoint Plc. cu privire la vanzarea filialelor sale comerciale din Romania (PayPoint Services si PayZone)…

- Republica Moldova urmeaza sa semneze cu Romania un Acord ce vizeaza echivalarea actelor de studii. Despre aceasta a vorbit ministrul Educatiei, Culturii si Cercetarii, Igor Sarov, in cadrul emisiunii "Punctul pe Azi", subliniind ca ministerul de la Chisinau a semnat deja spre avizare actul respectiv,…

- Takeda va extinde parteneriatul sau actual cu MedUniverse pentru a acoperi toate cele 14 țari din Europa de Est in care Takeda desfașoara operațiuni. Compania bio-farmaceutica Takeda a anunțat ca iși va extinde actualul parteneriat cu MedUniverse AB. Dupa colaborarea de succes dintre Takeda Croația…

- Asociatia Balcanica a Federatiilor de Atletism, in colaborare cu Federatia Romana de Atletism, organizeaza, la Cluj-Napoca, in perioada, 19-20 septembrie, intrecerile Campionatelor Balcanice de Atletism pentru seniori in aer liber, editia a 73-a. Tarile participante sunt Bulgaria, Ucraina, Armenia,…

- International Finance Corporation (IFC), membra a Grupului Bancii Mondiale, l-a numit pe Ary Naim in functia de manager regional pentru Europa Centrala si de Sud-Est, in locul lui Thomas Lubeck, urmand sa coordoneze inclusiv operatiunile din Romania, relateaza News.ro.”International Finance…