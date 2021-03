Stiri pe aceeasi tema

- Ultimul Barometru Urban privind calitatea vieții în orașele din România releva ca municipiul Cluj-Napoca este fruntaș. Acest barometru urban realizat de Banca Mondiala în 2020, arata ca orașul Cluj-Napoca este cel mai atractiv oraș din țara, depașind…

- Reducerea de 25- se acorda de luni pana joi, pentru calatoriile pe ruta directa, la clasa a 2-a, cu trenurile InterRegio ce au ca punct de plecare/destinatie una din statiile: Sinaia, Busteni, Azuga, Predeal, Brasov, Vatra Dornei Bai sau Vatra Dornei. CFR Calatori a anuntat lansarea „Trenurilor Zapezii",…

- In ziua de 02 Ianuarie 2021 la ora 05:00:50 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, TIMIS un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.1, la adancimea de 5km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 35km E de Timisoara, 58km SE de Arad, 132km SE de Szeged, 140km NE de Belgrade,…

- "Trenurile Zapezii 2021" incep sa circule din 4 ianuarie, cu reduceri de 25% pentru cele mai cautate destinații de pe Valea Prahovei si Vatra Dornei CFR Calatori lanseaza pe 4 ianuarie "Trenurile Zapezii 2021", oferta de calatorie valabila pana pe 28 februarie 2021, informeaza CFR…

- CFR Calatori anunța ca lanseaza Trenurile zapezii, o oferta de calatorie valabila din 4 ianuarie pana in 28 februarie, in cadrul careia turiștii beneficiaza de reduceri de 25% catre stațiunle montane de pe Valea Prahovei și Vatra Dornei. Citește și: Razboi deschis in PNL: 'Din toții așii noului…

- Voluntarii proiectului Doneaza sange, fii erou! din toate centrele universitare medicale din țara – Cluj-Napoca, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Targu-Mureș și Timișoara – organizeaza o campanie naționala de donare de sange in perioada 7-11 și 14-18 decembrie in scopul…

- Voluntarii proiectului ”Doneaza sange, fii erou!” din toate centrele universitare medicale din țara – Cluj-Napoca, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Targu-Mureș și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Voluntarii proiectului ”Doneaza sange, fii erou!” din toate centrele universitare medicale din țara – Cluj-Napoca, Brașov, București, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Targu-Mureș și Timișoara – anunța ca organizeaza o campanie naționala de donare de sange in perioada 7-11 și 14-18 decembrie…