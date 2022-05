Stiri pe aceeasi tema

- ”In 2021, vanzarile eSky Group, exprimate in TTV (Valoarea Totala a Tranzactiilor), s-au ridicat la peste 345,1 milioane euro, cu 47% mai mult decat in anul precedent. Anul trecut, indicatorul EBITDA a fost mai mult decat dublu fata de cel de dinaintea pandemiei si s-a ridicat la 13,3 milioane euro…

- Saptamana de lucru de 4 zile, prevazuta intr-o noua propunere de lege pentru piața muncii, se contureaza drept o posibila soluție de flexibilizare a muncii și de facilitare a tranziției la munca de la birou, in contextul revenirii tot mai multor angajați la modul de lucru pre-pandemic. Astfel, 78% dintre…

- ”Saptamana de lucru de 4 zile, prevazuta intr-o noua propunere de lege pentru piata muncii, se contureaza drept o posibila solutie de flexibilizare a muncii si de facilitare a tranzitiei la munca de la birou, in contextul revenirii tot mai multor angajati la modul de lucru pre-pandemic. Astfel, 78%…

- ”Luna martie a adus un nou record al numarului de oferte din piata muncii, platforma de recrutare BestJobs atingand pragul de 40.000 de pozitii deschise de catre companii. Astfel, oferta de joburi de luna aceasta a depasit toate datele inregistrate pana acum, cel putin de cand a aparut criza sanitara…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 36.507 de locuri de munca la nivel national. Daca ești in cautarea unui job, poți opta și pentru unul din campania Tion.

- TOPUL domeniilor din Romania cu cea mai mare oferta de munca in acest moment TOPUL domeniilor din Romania cu cea mai mare oferta de munca in acest moment Cu o piața a muncii in continua schimbare in materie de oportunitați, mod de lucru și procese de recrutare, romanii sunt din ce in ce mai deschiși…

- Bilanțul ultimelor doua saptamani pe piața muncii: creștere pe oferta de joburi remote, locurile de munca in afara in scadere fața de perioada anterioara; numarul total de joburi disponibile e cu 19% mai mare comparativ cu aceeași perioada din Din data de 24 februarie pana in prezent, pe…

- Judetul Iasi este iar intre primele din tara ca numar mare de infectari cu Covid raportate in 24 de ore. S-au inregistrat de ieri pana azi 1.036 de cazuri noi. Mai multe cazuri au fost raportate in: Bucuresti (6.825), Cluj (1.732), Timis (1.698), Constanta (1.594), Prahova (1.343), Brasov (1.182). Tot…