Platforma de programare pentru vaccinul anti-COVID a fost modificata pentru a arata oamenilor inscriși pe listele de așteptare cate persoane sunt in fața lor și capacitate de vaccinare. Platforma de programare pentru vaccinare afișeaza acum poziția in lista de așteptare și capacitatea de vaccinare, a anunțat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea contra Covid-19 (CNCAV). Conform CNCAV, joi seara erau circa 97.000 de locuri disponibile pentru programarea la vaccinare. De asemenea, 80.056 de persoane au fost imunizate in ultimele 24 de ore, in timp ce numarul total al…