Platforma de înregistrare a formularului de localizare PLF, poate fi accesată Platforma de inregistrare a formularul digital de intrare in Romania, de localizare a persoanelor PLF a devenit, duminca, operaționala astfel incat cei care vor intra in țara in data de 20 decembrie sa aiba timpul necesar sa completeze formularul. Formularul cuprinde campuri obligatorii cu privire la identitatea persoanei, mijlocul de transport cu care intra in

- Guvernul va aproba, in ședința de vineri, Formularul de localizare a pasagerilor (PLF), care se va aplica din 20 decembrie și va trebui completat de toate persoanele care intra in Romania, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței Executivului. Premierul a precizat ca formularul este utilizat…

- Comisia Europeana și Consiliul Uniunii Europene au transmis mesaje de felicitare cu ocazia zilei Naționale a Romaniei, pe rețelele de socializare. ”La multi ani de Ziua Nationala, Romania! La multi ani, Romania!”, se arata pe pagina de Facebook a Excutivului comunitar. ”Astazi sarbatorim alaturi de…

- Șeful Delegației Romane PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenția ca, in contextul actual, al exploziei prețurilor la energie și gaze, statele membre ale Uniunii Europene, printre care și Romania, trebuie sa investeasca rapid in energie regenerabila pentru a asigura acces tuturor cetațenilor,…

- Partidul Forța Liberala, anunțat de Ludovic Orban ca fiind o noua forța politica pe care vrea sa o lanseze saptamanile urmatoare exista deja. Pe internet, insa. Portalul Wikipedia, versiunea in limba romana, anunța ca, in Romania, exista un partid politic denumit “Partidul Forța Liberala (sau simplu…

- Austria și Franța vor trimite in Romania medicamente, ventilatoare și alte echipamente medicale, ca raspuns la cererea de asistenta pentru tratarea numarului mare de pacienti cu COVID-19, transmisa Mecanismului de protectie civila al UE, a transmis, joi, Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti.…

- Conducerea PSD s-a reunit joi dimineața pentru strategia pe care o va adopta la consultarile de la Cotroceni. Marcel Ciolacu a declarat ca social-democrații nu vor susține un guvern minoritar, deoarece țara are nevoie de stabilitate. „Imi mențin poziția, Romania nu intra intr-o zona de stabilitate cu…

- Delegația PSD in Parlamentul European anunța ca va vota pentru protejarea intereselor fermierilor romani in Parlamentul European și nu va fi de acord cu reducerea la jumatate a utilizarii pesticidelor și a ingrașamintelor stabilite de strategia Farm to Fork, in condițiile in care Romania folosește substanțe…

- Norul generat de eruptia vulcanului din La Palma a intrat in Romania, duminica, la ora 15:00, a anuntat Ministerul Mediului. Norul de cenusa vulcanica produs de vulcanul Cumbre Vieja din Insulele Canare, traverseaza teritoriul Romaniei pana marti, ora 3:00, dupa cum reiese din hartile publicate de…