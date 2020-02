Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea Cetațenii au caștigat batalia deșeurilor. CL a votat anularea hotararii de construire a platformei la Partoș. Paul Voicu: „Se va reloca construcția platformei” Cetațenii au caștigat batalia deșeurilor. CL a votat anularea hotararii de construire a platformei la Partoș. Paul Voicu: „Se…

- Consilierii locali din Alba Iulia se intalnesc miercuri, in ședința extraordinara „de indata”. Aceștia au de aprobat revocarea hotararii privind construirea platformei de stocare temporara a deșeurilor menajere in cartierul Partoș. Reamintim faptul ca in ședința Consiliului Local din data de 28 ianuarie,…

- Prin H O T A R A R E A Nr.4/2020 Adunarii Generale a judecatorilor din cadrul Tribunalului Alba, intrunita la data de 30.01.2020, s-a hotarat continuarea protestului prin suspendarea activitatii de judecata pe perioada nedeterminata, prin amanarea cauzelor, cu exceptia cauzelor urgente dupa cum urmeaza…

- “Mizeria și mirosul se vor muta din Barabanț in Partoș, unde va fi construita o platforma temporara pentru depozitarea deșeurilor colectate din Alba Iulia și localitațile vecine. Hotararea a fost luata astazi de CL fara dezbatere publica, fara dezbatere in general, cu niște promisiuni nereale din partea…

- Ziarul Unirea Aviz favorabil pentru inceperea construcției platformei de gunoi de la Partoș. Paul Voicu: „Ne dorim ca in 2020 Alba Iulia sa fie cel mai curat oraș din Romania” Aviz favorabil pentru inceperea construcției platformei de gunoi de la Partoș. Paul Voicu: „Ne dorim ca in 2020 Alba Iulia sa…

- Primaria Alba Iulia va construi o platforma temporara pentru depozitarea deșeurilor menajere in zona cartierului Partoș. Investiția de peste 690.000 de lei va trebui finalizata pana la mijlocul lunii martie, cand nu se va mai putea face transferul la actuala rampa provizorie din Barabanț. Consilierii…

- La data de 23 decembrie 2019, in jurul orei 19.20, polițiștii Serviciului Rutier – Biroul Drumuri Naționale și Europene l-au depistat pe un barbat de 32 de ani, din localitatea Petrești, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, fiind sub influența bauturilor alcoolice.…

- In urma unui apel pe 112, duminica srara, au fost semnalate 3 persoane cu amețeli si stare de voma, cazute intr-un apartament de pe strada Ariesului din Alba Iulia ISU Alba in cooperare cu SAJ intervin cu 4 ambulante (1 SMURD TIM C1, 1 SMURD B2, 2 SAJ), persoanele sunt asistate medical, stabile, si…