- Partidul Platforma Demnitate si Adevar, condus de Andrei Nastase, a anuntat oficial ca il va sprijini pe Grigore Cobzac in alegerile parlamentare noi din circumscriptia Hancesti. In acest context, PPDA sugereaza ca PAS si Miscarea Unirea ar trebui sa-si retraga candidatii in favoarea lui Grigore Cobzac.

- Dorin Chirtoaca, din partea blocului electoral Unirea, Vitalie Balinschi de la partidul SOR si candidatul independent Grigore Cobzac au fost inregistrati astazi in cursa pentru alegerile parlamentare noi de la Hancesti.

- Vicepreședintele formațiunii, Alexandru Slusari, a spus astazi într-o conferința de presa ca PPPDA are doua opțiuni din care alege: candidatul independent Grigore Cobzac sau candidatul PAS, Olesea Stamate. Alexandru Slusari menționeaza ca decizia PPPDA va fi luata la ședința Biroului…

- Liderul Partidului Unitatii Nationale (PUN), Octavian Ticu, a anuntat marti, 28 ianurie, intr-o conferinta de presa, ca formatiunea sa a luat decizia de a retrage candidatura lui Vlad Turcanu din alegerile parlamentare noi din circumscriptia Hancesti, pentru a-l sustine „neconditionat” pe fostul deputat…

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, a fost inaintat la functia de candidat al Miscarii politice Unirea in alegerile parlamentare noi din circumscriptia Hancesti, ce vor avea loc pe 15 martie. Anuntul a fost facut de Dorin Chirtoaca pe pagina sa de Facebook.

- Politologul Dionis Cenușa afirma ca lidera PAS, Maia Sandu, scoate în evidența ca nu exista comunicare suficienta cu cei de la Platforma DA, de aceea, pentru circumscripția din Hâncești fiecare forța politica vine cu propriul candidat. Astfel, într-o postare pe o rețea de socializare,…

- Platforma DA ar putea sa il inainteze pe Mihail Druța drept candidat la alegerile parlamentare noi din 15 martie 2020 in circumscripția electorala uninominala nr. 38, municipiul Hincești. Asta se va intampla, insa, doar daca Druța va fi susținut și de alte partide de dreapta sau cel puțin de PAS, a…

- Mihai Druta este oferta Partidului Politic Platforma Demnitate si Adevar la alegerile parlamentare din circumscriptia nr. 38, Hancesti. Candidatura vine sa fie una „de consolidare a fortelor de dreapta”, a declarat pentru IPN, vicepresedintele PPDA, Alexandru Slusari. El mai spune ca o decizie finala…