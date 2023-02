Stiri pe aceeasi tema

- In Piața Marii Adunari Naționale se va desfașura „Targul de Primavara”. Acesta va avea loc din 11 februarie și pana pe 12 martie, de la ora 10.00 pana la ora 23.00. Cetațenii vor putea cumpara cadouri pentru cei dragi, dar și alte produse ale producatorilor autohtoni, scrie shok.md .

- Dupa cutremurele devastatoare care au avut loc in Turcia și care au facut zeci de mii de victime, și dupa ce un seismolog a spus ca nu e exclus ca și in țara noastra sa aiba loc un seism de 7 grade, Nicolae Ciuca a anunțat astazi, in ședința de Guvern, ca Romania are doua planuri privind consolidarea…

- Cetatenii straini si apatrizii care provin din Ucraina si intra in tara prin punctele de frontiera dintre Ucraina si Romania sau prin punctele de frontiera dintre Republica Moldova si Romania vor beneficia, in 2023, de transport gratuit cu mijloace feroviare si rutiere doar pe o perioada de 5 zile…

- Cetatenii straini si apatrizii care provin din Ucraina si intra in tara prin punctele de frontiera dintre Ucraina si Romania sau prin punctele de frontiera dintre Republica Moldova si Romania vor beneficia, in 2023, de transport gratuit cu mijloace feroviare si rutiere doar pe o perioada de 5 zile calendaristice…

- Persoanele care se asigura in mod individual pot sa achite incepind de joi, 29 decembrie, prima de asigurare obligatorie de asistenta medicala (AOAM) in suma fixa pentru anul 2023. Cetațenii care nu sint angajați și nici asigurați de Guvern sint obligați sa achite prima de asigurare in mod individual…

- 21 decembrie| Targ de Craciun organizat de elevii din cadrul Liceului German din Sebeș: Cetațenii, invitați sa se bucure de liniștea și magia sarbatorilor de iarna 21 decembrie| Targ de Craciun organizat de elevii din cadrul Liceului German din Sebeș: Cetațenii, invitați sa se bucure de liniștea și…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat data aproximativa la care vor intra pensiile romanilor in luna ianuarie. Oficialul ii asigura pe romani ca iși vor primi pensiile „pana in 15-17 ianuarie”. „Cetațenii trebuie sa știe, ca in fiecare an, discutam despre acest aspect și anume ca incepe anul bugetar…

- In acest an, Targul de Craciun „Satul Colindatorilor”, organizat de Guvern, iși va deschide porțile la 23 decembrie, ora 17.00, in scuarul Palatului Național ,,Nicolae Sulac”. Targul va avea 20 casuțe de lemn, unde meșterii populari și producatorii autohtoni vor expune spre vanzare lucrari meșteșugarești,…