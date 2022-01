Stiri pe aceeasi tema

- Platforma DA inainteaza Procuraturii Generale o sesizare prin care solicita o finalitate in dosarul Laundromat și cere audierea raportului Comisiei de profil in plenul Parlamentului. In urma activitații Comisiei parlamentare de ancheta denumita generic Laundromat, a fost elaborat un Raport exhaustiv…

- Președintele fondator al partidului Platforma DA, Andrei Nastase, s-a dezlanțuit la adresa guvernarii PAS. Nastase a calificat drept o „bataie de joc” modul in care a fost negociat contractul cu Gazprom și cere Procuraturii Generale sa verifice daca persoanele care au reprezentat interesele Republicii…

- Ministerul Justitiei anunta ca a cerut informatii autoritatilor din Republica Moldova cu privire la stadiul cererii de extradare a lui Cristian Rizea, formulata de instantele din Romania. Informarea vine in contextul in care, potrivit deschide.md, fostul deputat ar fi ramas fara cetatenia moldoveneasca,…

- Suntem in pragul unor evenimente nefaste care ar putea afecta nu doar Ucraina, ci si Moldova. Previziunile sumbre vin din partea fostului vicepremier pentru reintegrare, Vlad Kulminski, dar si a fostului deputat Igor Munteanu. Potrivit lor, Federatia Rusa doreste o recunoastere la nivel international…

- Republica Moldova isi doreste o relatie calma si reciproc avantajoasa cu Federatia Rusa. O spune ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Nicu Popescu, intors recent de la Moscova. Potrivit oficialului, interesul autoritatilor de la Chisinau este sa evite activizarea unei crize de natura…

- Procurorii anticorupție au solicitat aplicarea masurii preventive sub forma de arest preventiv în privința lui Veaceslav Platon, din cauza neprezentarii acestuia în fața organului de urmarire penala. În dupa amiaza zilei de 11 noiembrie, magistrații de la Judecatoria Chișinau,…

- Procuratura Generala a Republicii Moldova a refuzat extradarea in Rusia a lui Veaceslav Platon, acuzat ca a scos din țara 500 de miliarde de ruble. Despre acest lucru a anunțat jurnaliștilor Centrul de presa al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, scrie tass.ru. "Procuratura Generala a Republicii…