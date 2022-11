De la picajul Luna incoace nu am mai avut un scandal atat de mare incat sa traga toate criptomonedele in jos cu el. Ei bine, in aceasta saptamana a aparut unul nou, iar FTX, platforma de exchange crypto si-a declarat falimentul. Nu a reusit sa isi asigure finantarea in fata unei crize de lichiditati. Fondata de catre Sam Bankman-Fried, platforma avea o reputatie destul de buna, spulberata de problemele recente. Bankman-Fried si-a dat demisia din pozitia sa de CEO al FTX Group, care include pe langa platforma de exchange si o zona de venture capital si Alameda Research, pentru un total de 130 de…