Platforma City Report, între sesizări serioase și umor involuntar Platforma Primariei Buzau City Report este plina de sesizari venite din partea buzoienilor, unele fezabile, dar altele de-a dreptul ridicole, care starnesc rasul. Din prima categorie, fac parte cele ce țin de bunastarea orașului, vazuta prin ochii cetațenilor care se lovesc direct de anumite probleme și care vin cu propuneri sau soluții, pe care le … Articolul Platforma City Report, intre sesizari serioase și umor involuntar apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

