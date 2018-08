Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat organizeaza joi și vineri, la Palatul Parlamentului, un eveniment-premiera in Romania sub denumirea de Internațional Business Forum.Un moment zero al business-ului autohton care iși propune sa impulsioneze decisiv dezvoltarea capacitații…

- Aplicatia pentru inscrierile la Targul National de Artizanat si Mestesuguri va ramane deschisa pana la inceperea evenimentului, a anuntat joi, intr-un comunicat, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Aplicația pentru promovarea produselor artizanilor și meșteșugarilor romani la Targul Național pentru Artizanat și Meșteșuguri este deschisa pe site ul www.aippimm.ro Aplicația pentru inscrierile la Targul National pentru Artizanat și Meșteșuguri, organizat de Ministerul pentru Mediul…

- Semnarea unui acord de liber schimb intre Uniunea Europeana si Japonia este o sansa imensa pentru exportatorii romani, iar acestia trebuie sa fie constienti de oportunitatile care se deschid, arata un comunicat transmis miercuri de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat.

- Aplicatia pentru Programul UNCTAD/EMPRETEC Romania pentru sprijinirea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, gestionat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, va deveni activa miercuri, 25 iulie 2018, ora 10:00.

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat indeamna beneficiarii Start-Up Nation 2017 sa depuna deconturile cat mai repede si sa-si ia banii din conturi, pentru a se putea demara cat mai repede etapa din acest an a programului.

- Secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA), Paula Parvanescu, a declarat la o conferinta pe teme patronale ca platforma online care va afisa inclusiv harta investitionala a Romaniei va fi finalizata in luna septembrie.

- Intr-o intrebare adresata Ministrului pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, deputatul PNL Dumitru Oprea solicita punctul de vedere al guvernului in legatura cu valul de firme care cer suspendarea sau dizolvarea, in ciuda faptului ca economia „duduie”. „In programul de guvernare PSD-ALDE,…