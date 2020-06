Stiri pe aceeasi tema

- Patronatele din turism au cerut Guvernului, printr-o scrisoare deschisa, ca restaurantele sa intre in 15 iunie in faza a doua de relaxare, si anume redeschiderea interioarelor, in caz contrar numarul estimat al somerilor din HoReCa va urca de la 30%, cat este estimat acum, la 40%, anunta Profit.ro.Anterior,…

- Reprezentantii restaurantelor si hotelurilor din Romania (asociatia HORA) s-au intalnit cu Primul Ministru Ludovic Orban si au decis ca terasele se deschid oficial la 1 iunie. La interior restaurantele se deschid in doua faze, initial se va opera o deschidere partiala pe 15 iunie. Apoi, la 1 iulie ar…

- Cat vor cheltui companiile cu sanatatea fiecarui angajat care se intoarce la munca. OIM: Revenirea la birou ar putea genera un nou val de infectare cu coronavirus Costul cu sanatatea muncii pentru un angajat dupa revenirea la munca va ajunge la 100 de euro pe luna, iar intreprinderile mici nu vor avea…

- Voucherele de vacanța aferente anului 2020 vor fi emise doar pe suport electronic, iar cele de anul trecut vor fi prelungite pana la 31 mai 2021, in contextul pandemiei de coronavirus, potrivit unui proiect adoptat in ședința online de joi a...

- Banii turistilor romani care au platit sejururi si nu au mai putut merge in vacanta din cauza epidemiei de coronavirus se pot restitui sub forma de bonuri de masa sau vouchere de vacanta, pentru servicii in Romania, a declarat Alin Burcea, proprietarul touroperatorului Paralela 45, care afirma ca…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca si in vacanta scolara parintii vor putea beneficia de sprijinul financiar acordat pentru a sta acasa cu copiii, potrivit news.ro.Premierul Ludovic Orban a intrebat-o, joi, pe Violeta Alexandru, ministrul…

- Ionel Danca a spus ca in ședința de Guvern de joi va fi adoptata o ordonanța de urgența care va permite companiilor și persoanelor fizice care au de suferit, financiar, din cauza coronavirusului, sa primeasca o amanare a plații ratelor la banci.La auzul ca se pot amana ratele la credite, oamenii se…