Stiri pe aceeasi tema

- Platforma de productie gaze naturale Ana, prima platforma construita și instalata in Romania in ultimii 30 de ani, a fost finalizata, dupa cum anunța Black Sea Oil & Gas SA („BSOG”)...

- Black Sea Oil & Gas SA, compania deținuta de americanii de la The Carlyle, impreuna cu partenerii sai de concesiune, Petro Ventures Resources SRL si Gas Plus Dacia SRL, a finalizat instalarea platformei de productie gaze naturale Ana, prima construita și instalata in Romania in ultimii 30 de ani, arata…

- Black Sea Oil & Gas (BSOG) a finalizat instalarea platformei de productie gaze naturale Ana, la aproximativ 120 de kilometri in largul Marii Negre, a anuntat compania, intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. Platforma de productie gaze naturale Ana este prima construita si instalata…

- Asociația Energia Inteligenta susține ca sunt vești și mai rele decat creșterea facturii la gaze și anume asigurarea efectiva a gazelor naturale in sezonul rece. Deficitul intre cerere și oferta a determinat ca necesarul de importuri ale gazelor sa ajunga la un nivel de 25%. Practic, Romania a pierdut…

- Transgaz a finalizat prima faza a lucrarilor la gazoductul BRUA, care vizeaza dezvoltarea unei retele de transport pe coridorul Bulgaria-Romania-Ungaria-Austria", costul total al lucrarilor fiind de 377,4 milioane euro, respectiv cu o economie de 21% fața de valoarea scoasa la licitatie, potrivit…

- Proiectul "Asfaltare strazi in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta" se afla in linie dreapta In prezent, se selecteaza castigatorul licitatiei pentru executarea lucrarilor Primaria comunei Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta, implementeaza, asa cum am precizat si in editiile anterioare,…

- In perioada 22 iulie ndash; 05 august 2021, se desfasoara lucrarile de inlocuire a unui segment de aproximativ 80 m din conducta cu diametrul de 400 mm, anunta RAJA SA. Avand in vedere ca in ultima perioada, la nivelul retelei de distributie apa potabila de pe strada Ion Lahovari, s au inregistrat mai…

- Gabriela Bancila, director meteorologie operaționala la ANM, spune ca vorbim despre fenomenele determinate de acțiunea unui ciclon care este activ deasupra bazinului central al Marii Negre.„In urmatoarele 24 de ore se va apropia de spațiul geografic al țarii noastre și prin urmare, sistemele noroase…