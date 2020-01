Platforma Adservio, solutia la birocratia din scolile romanesti, ignorata de 11 ani de Ministerul Educatiei, si-a propus sa se extinda in afara tarii

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii sunt obligati sa faca naveta din cauza reducerii retelei scolare, noteaza analiza la capitolul motive pentru care acest fenomen are loc. Exista foarte multi elevi, pe de alta parte, care aleg sa faca naveta pentru a avea acces la o scoala mai buna. Analiza Bancii Mondiale arata ca, in medie,…

- ■ directorul SGA Neamt, Ioan Pavaleanu, a fost „tapul ispasitor“ al secetei de la robinete ■ prefectul George Lazar l-a amenintat cu demiterea: „Deci, cum ramine? Solutia cu infiltrarea, cu pomparea ajuta sau nu ajuta? Scurt, cu subiect si predicat... (...) „Nu, ca il dau afara“ ■ Criza apei din orasul…

- Ministerul Educatiei a propus extinderea programului pilot „Masa calda", numarul de scoli incluse in acest program urmand sa creasca de la 50 la 100 de institutii scolare. Decizia a fost luata, potrivit Ministerului Educatei, avand in vedere succesul acestuia in ceea ce priveste scaderea abandonului…

- Romania si-a castigat de 30 de ani libertatea, dar isi pierde identitatea. Sute de mii de copii romani s-au nascut si au crescut peste hotare dupa Revolutie si tot mai putini vorbesc limba romana. In ultimii 30 de ani, pe harta Europei, romanii si-au creat practic mai multe Romanii. Unul din sase conationali…

- Proiectul aduce in prim-plan, prin limbaj grafic, Revolutia romana din decembrie 1989, la 30 de ani de la infaptuire. Compozitia grafica face trimitere la speranta de dobandire a libertatii a romanilor incatusati de regimul comunist si la cei care s-au sacrificat pentru aceasta cauza. „Tramvaiul Libertatii"…

- „Eu am constatat, am spus-o și public la inceputul primului meu mandat, ca Educația din Romania are nevoie de o reformare profunda, are nevoie de o reașezare, drept pentru care am lansat proiectul „Romania Educata”. Este un proiect extrem de important, este un proiect despre viitorul Educației in…

- Victor Negrescu a reacționat, vineri, dupa afirmațiile facute de Niculae Badalau despre Diaspora. Fostul ministru delegat pentru Afaceri Europene deplange „orice exprimare nefericita privind romanii din afara țarii” și garanteaza ca PSD e conștient de importanța diasporei romanești.„Ca social…

- Republica Moldova a semnat cu un șir de state europene acorduri sociale care prevad acordarea de pensii și altor prestații pentru moldovenii care lucreaza in aceste țari și invers: pentru cetațenii acestor țari in Moldova.