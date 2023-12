Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 12 – 16 noiembrie 2023 se va desfașura in municipiul București campania de prevenție și educație „Din grija pentru tine”, ediția a XV-a la nivel național, un maraton de voluntariat organizat sub forma unui centru de servicii medicale gratuite

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, miercuri seara, referindu-se la protestul anuntat de sindicalistii din cadrul CNAS, ca spera sa existe intelepciune si din partea conducerii institutiei, dar si din partea salariatilor, intrucat intreruperea acordarii de servicii medicale nu poate fi…

- ”Doar o jumatate dintre cele 2 milioane de pacienti romani care au nevoie in fiecare an de o forma sau alta de recuperare medicala beneficiaza de tratament specializat, in vederea recuperarii mobilitatii si independentei”, se arata in concluziile unei analize realizate de fondul de investitii de growth…

- Peste 450 de oameni de afaceri romani din toata lumea au venit la București pentru ediția a opta RePatriot Summit, intre 5 si 8 octombrie. Deschiderea oficiala a avut loc la Opera Naționala, unde Romanian Business Leaders, prin comunitatea Repatriot, a oferit un concert extraordinar in onoarea romanilor…

- Liviu Dragnea a ajuns la spital de urgenta, avand nevoie de ingrijiri medicale. Conform evz.ro, fostul politician PSD s ar fi aflat in pragul unui atac vascular cerebral. Liviu Dragnea ar fi fost preluat de o ambulanta si transportat de urgenta la o unitate medicala din Bucuresti pentru ingrijiri.Din…

- Din informatiile Realitatea Plus, fostul lider PSD s-a simtit rau, a fost chemata ambulanta, și a fost transportat la un spital din București pentru ingrijiri imediate.Potrivit surselor medicale, Liviu Dragnea a ajuns la spital in pragul unui atac vascular cerebral, insa a fost preluat de doctori si…

- Nu mai poți parca fara sa platești. Fie ca ești in centrul Capitalei, fie in vreun cartier. Locurile sunt, mai toate, marcate. Și cat costa? Te uiți și vezi! 5 lei! In realitate, eu e chiar așa insa. Compania care administreaza locurile de parcare are o explicație. Protecția Consumatorilor nu e de acord.…

- Concierge medical este serviciul care inoveaza abonamentul medical clasic, atat de cunoscut publicului larg, indeosebi angajaților din companiile multinaționale. Concierge Medical este evoluția fireasca a abonamentelor medicale, o varianta imbunatațita care pune accentul pe o relație stransa și personalizata…