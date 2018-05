Stiri pe aceeasi tema

- Statiile de asteptare din Chisinau prind culoare. Tinerii de la Facultatea de Urbanism si Arhitectura a Universitatii Tehnice s-au inarmat cu vopsea si pensule pentru a picta cinci statii din oras.

- Dupa o perioada grea din punct de vedere medical, Mirabela Dauer și-a revenit. Cu zambetul pe buze, artista a marturisit ca se simte mult mai bine și ca are grija sa ramana la fel de optimista. Și ca viața i s-a schimbat total de cand a parasit Capitala, decizie pe care a luat-o acum cațiva ani.

- Ana Claudia Grigore, alias Ruby se poate considera o femeie extrem de norocoasa. Pe langa cariera de succes pe care o are, artista și-a achiziționat recent un super apartament intr-o zona foarte buna din Capitala. Bucuria brunetei este cu atat mai mare cu cat a reușit sa cumpere locuința cu banii cash!

- Jumatate dintre turistii care sarbatoresc 1 Mai pe litoral sunt bucuresteni. In locul lor, in Capitala petrec strainii. Terasele si barurile din Centrul Vechi au fost pline azi noapte de tineri care cred ca au gasit in Romania formula fericirii: un loc nou si preturi comparabile cu cele din tarile lor.

- Doi barbați și o femeie, cu varsta cuprinsa intre 34 și 42 de ani, locuitori ai Capitalei, au fost reținuți de oamenii legii. Ei sunt suspectați de comercializarea drogurilor pe teritoriul municipiului Chișinau. Pentru un gram de heroina suspecții incasau 2.000 de lei.

- CHISINAU, 21 apr — Sputnik. Sase persoane au avut de suferit în rezultatul accidentului în care s-au ciocnit cinci vehicule pe drumul de lânga statia de la circul din Chisinau. Despre aceasta a anuntat Directia de Politie a Capitalei. Accidentul s-a produs…

- Vlad Mirița și-a botezat baiețelul, in acest weekend. Artistul și șoția lui, Maria Natura au trait emoții mari, in cea mai importanta zi din viața lor. Aceștia iși mai doresc inca trei copii. “Mai vrem doua surioare si inca un fratior, chiar in viitorul apropiat. Nu ma asteptam sa am un baiat. Ne bucuram…

- Deși se afla in divorț cu Ilie Nastase, Brigitte Sfat continua sa se afișeze alaturi de acesta și sa se distreze impreuna de parca nimic nu s-ar fi intamplat intre ei. Brigitte Sfat a avut parte de un mariaj cu suișuri și coborașuri cu fostul mare campion la tenis Ilie Nastase. Cei doi au fost implicați…