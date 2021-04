Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare banca din Rusia spera ca clienții sai se vor inscrie in curand pentru un serviciu de recunoaștere faciala care le va permite sa plateasca alimentele cu o simpla privire, relateaza Reuters . Sberbank a incheiat un parteneriat cu lanțul de supermarketuri Magnit și planuiește sa conecteze…

- Sindicaliștii au acceptat sa lase metroul sa circule in schimbul acceptarii de catre Metrorex a faptului ca Sindicatul este reprezentantiv la nivelul companiei.In plus, vor continua negocierile Metrorex – sindicat in urmatoarele zile, timp in care sancțiunile disciplinare anunțate de conducerea companiei…

- PSD amintește și despre noile restricții anti-Covid anunțate de autoritați, despre care spune ca sunt ”aberante.””Daca PSD ar fi fost la guvernare, cu siguranta Romania nu se afla in haosul actual. De cand au venit la guvernare, tot ceea ce fac in afara de a produce haos este sa gaseasca tapi ispasitori.…

- Președintele rus Vladimir Putin se va imuniza astazi impotriva noului coronavirus. Kremlinul a comunicat ca a decis sa nu dezvaluie cu care dintre serurile anti-COVID-19 de fabricatie ruseasca va fi vaccinat presedintele in cursul zilei, intrucat toate sunt de incredere, transmite Reuters, citata de…

- Oamenii de știința au detectat in mai multe regiuni din Brazilia o posibila noua tulpina a coronavirusului SARS-CoV-2, a anuntat vineri Laboratorul National de Calcul Stiintific (LNCC), aflat in subordinea Ministerului Stiintei si Tehnologiei, informeaza agentia Xinhua, citata de Agerpres . Un studiu…

- Serviciul federal rus de securitate FSB a anuntat miercuri ca a retinut luna aceasta 19 presupusi militanti islamisti care pregateau atacuri in Caucazul de nord, informeaza Reuters, potrivit AGERPRES. In cadrul aceleiasi operatiuni, au fost confiscate o centura cu explozibil, bombe artizanale…

- Tot mai multi romani din Marea Britanie au cazut victime unei noi escrocherii. Pe retelele sociale, oamenii sunt atentionati ca risca sa ramana fara bani daca pica in plasa infractorilor. Infractorii din Marea Britanie au descoperit o noua metoda de a-i pacali pe cei creduli, iar printre victime…

- Sotia lui Aleksei Navalnii, principalul adversar politic al presedintelui rus Vladimir Putin, a fost arestata sambata in timpul unei manifestatii antiguvernamentale la Moscova. Peste 860 de persoane au fost retinute astazi in intreaga Rusie.