Stiri pe aceeasi tema

- Pentru continuarea proiectelor aflate in derulare precum si pentru initierea noilor proiecte, este necesar ca toti contribuabilii comunei sa achite obligatiile fiscale restante precum si cele din anul curent.

- Inceputul de an a venit cu mariri de taxe locale. Dar și cu aglomerație. La Galați, oamenii au ieșit in strada, nemulțumiți ca administrația locala a majorat impozitul pentru mașinile de capacitate mare, cu 50%.

- A fost haos astazi in fața Primariei Sighetu Marmației (www.primaria-sighet.ro). Acolo sighetenii (marea majoritate de varsta a treia) s-au inghesuit sa iși achite taxele și impozitele catre administrație. Programul ghișeelor este intre orele 8 și 12.00. Au facut acest lucru pentru ca beneficiaza de…

- Direcția de Impozite și Taxe Locale Bacau a fost luata cu asalt, astazi, in prima zi, de lucru, a anului 2021. De la amenzi, la plata impozitelor pentru anul in curs, cu reducerea de 10%, acordata pana la sfarșitul lunii martie. Se intra la ghișee, in ordinea numarul inscris pe bonul eliberat electronic,…

- Contribuabilii care dețin case, apartamente ori terenuri in Timișoara, precum și autovehicule inmatriculate aici, iși pot achita impozitele incepand cu 11 ianuarie. Ghișeele Direcției Fiscale de redeschid abia luni pentru public cu toate ca majoritatea compartimentelor municipalitații și-au reluat deja…

- Contribuabilii romani incep sa acceseze serviciile online ale primariilor, iar in topul preferintelor de utilizare a acestora se regasesc plata impozitelor sau a taxelor si efectuarea programarilor in cadrul institutiilor de stat, conform unui studiu realizat de un furnizor de aplicatii software.…

- Persoanele care doresc eșalonari la plata taxelor și impozitelor datorate statului dupa declararea starii de urgența pot depune cererile online pana la 15 decembrie. Modelul cererii și procedura de acordare a eșalonarii la plata au fost publicate astazi in Monitorul Oficial, a anunțat Agenția Naționala…

- Pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, Serviciul Public de Impozite si Taxe SPIT Constanta recomanda contribuabililor sa evite deplasarea la ghiseele institutiei si sa utilizeze serviciile online.Plata impozitelor si taxelor locale amenzilor se poate efectua de la distanta,…