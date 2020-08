Plata pentru pașapoarte, permise de conducere și certificate de înmatriculare se poate face prin Ghiseul.ro Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei (ADR) anunța ca prin portalul Ghiseul.ro vor putea fi realizate plați online pentru taxele aferente emiterii de pașapoarte, permise de conducere, certificate de inmatriculare și autorizații provizorii. Autorizarea s-a realizat prin adoptarea de catre Guvern a Ordonanței de Urgența din 27.08.2020. Ghiseul.ro este o platforma online administrata de ADR. In urma cu doua saptamani, ghiseul.ro a dobandit capacitatea de a procesa toate plațile pentru serviciile comunitare de utilitate publica, iar acum au fost adaugate in platforma peste zece noi categorii de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

