- „Este o zi importanta pentru Romania, fiindca astazi presedintele a promulgat noua lege a pensiilor. Este o zi care reprezinta deschiderea unei noi etape (...) etapa in care, din 2024, venim cu aplicarea noii legi a pensiilor, care aduce respect pentru romani, aduce echitate, respecta munca”, a declarat,…

- Proiectul legii pensiilor a primit, luni, raport de adoptare cu mai multe amendamente in cadrul Comisiei pentru munca a Camerei Deputatilor. Legea urmeaza sa fie votata in plenul Camerei. Parlamentarii din comisie au clarificat o prevedere in lege potrivit careia pensiile care ar fi scazut dupa recalcularea…

- Daca are doi copii va beneficia de o reducere a varstei de pensionare cu un an si asa mai departe, pana la un numar de sapte copii pentru care va avea o reducere de trei ani si sase luni la varsta de pensionare.„Sunt doua elemente noi in noua lege foarte importante amandoua. Primul dintre ele, perioada…

- Poate crește varsta de pensionare in Romania odata cu noua lege a pensiilor? La baza acestei decizii sta un factor important. Ministra Muncii si Solidaritatii Sociale Simona Bucura-Oprescu a vorbit despre creșterea varstei de pensionare, un lucru de care mulți pensionari se tem de altfel. Oficialul…

- „Doar in cazul in care creste speranta de viata, ceea ce este o garantie pe care noi... Romanii au totusi o garantie ca nu va creste varsta de pensionar arbitrar, asa cum s-a dorit initial. Trebuie sa va mai spun ceva. Sa stiti ca cel putin in ceea ce ne priveste am facut tot ceea ce tine de noi, de…

- Noua lege a pensiilor a fost adoptata joi de Guvern, chiar daca au fost discuții care s-au lasat cu țipete, in Coaliție. Cert este ca se recalculeaza absolut toate pensiile. „Legea pensiilor a fost adoptata! Legea pensiilor a fost adoptata! Nu exista „nu vreau” sau „nu pot” atunci cand vine vorba de…

- Cezar Filip, vicepresedintele Asociatiei Magistratilor din Romania, a declarat miercuri, despre noua forma a legii pensiilor speciale, votata de Senat in urma respingerii proiectului la CCR, ca in primul rand nu a existat o consultare a asociatiilor profesionale pe marginea modificarilor propuse in…

- Creșterea varstei de pensionare este un scenariu luat in calcul de guvernanți in proiectul noii legi a pensiilor, dupa cum releva extrase difuzate de Antena 3. Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca isi doreste ca pana la 1 ianuarie sa fie promulgata noua lege a pensiilor, iar pana la 1 noiembrie ar…