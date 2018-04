Plata pensiilor „de lux“, miza atacurilor la Pilonul II Sunt 4 milioane de romani care contribuie anual cu circa 7 miliarde de lei la pensiile private. In acelasi timp, sunt doar 9.000 de alti romani care primesc anual din bugetul public pensii speciale ce insumeaza peste 8 miliarde de lei. Aceasta este adevarata miza a atacurilor la Pilonul II: ca Guvernul sa mai poata „ciupi” ceva de la cei multi, ca sa poata plati pensiile privilegiatilor. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

