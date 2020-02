Stiri pe aceeasi tema

- Belgia, Germania si Elvetia au obtinut sambata calificarea la turneul final al competitiei feminine de tenis Fed Cup, alaturandu-se Spaniei, informeaza AFP. Dupa sistemul cel mai bun din cinci meciuri (patru de simplu si unul de dublu), folosit si in vechea formula a competitiei, Belgia si Elvetia s-au…

- Intalnirea de Fed Cup contand pentru barajul pentru faza finala a Fed Cup dintre Romania si Rusia n-a inceput sub auspicii prea bune pentru tricolore. Gabriela Ruse (166 WTA) a fost invinsa cu 1-6, 4-6 de Ekaterina Aleksandrova, urnmarul 28 mondial. Gabriela n-a facut un meci rau, dar diferenta de clasament…

- Suporterii infocați ai echipelor de fotbal traiesc un nivel destres fizic atat de intens incat risca chiar sa sufere un atac de cord intimpul meciurilor favoriților lor, rezulta dintr-un studiu realizat in timpulCampionatului Mondial de Fotbal din 2014. Cercetatorii de la Universitatea Oxford au testat…

- Un barbat dat in urmarire internationala dupa ce ar fi cumparat in leasing din Germania doua masini in valoare totala de 100.000 de euro, fara ca ulterior sa mai plateasca ratele, a fost depistat de politisti intr-o cafenea situata in apropierea instantelor de judecata din Alba Iulia, fiind retinut.…

- Selectionata Romaniei a fost repartizata in Grupa C, alaturi de Spania, Ungaria, Muntenegru, Kazahstan și Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2019, care are loc in Japonia, intre 30 noiembrie si 15 decembrie. Romancele s-au calificat in grupele principale, insa au terminat ultimele in…

- Clubul de voluntariat al centrului de tineret Orthocaffe Deva a organizat un ceai dansant. Acțiunea, una caritabila este dedicata bunicilor care au ramas singuri pe lume. Participanții au donat alimente neperisabile pentru a intra la bal. Alimentele vor fi donate in preajma sarbatorilor de iarna,…

- Electrocentrale Bucuresti (Elcen) avea de recuperat de la Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice (RADET) datorii totale de 3.659.805.493,39 lei, la data intrarii in insolventa si inscrise la masa credala, potrivit situatiei postate pe site-ul producatorului de energie. De asemenea, RADET inregistreaza…