Plata facturilor la energie electrica si gaze naturale ar putea sa fie amanata cu sase luni pentru consumatorii vulnerabili, potrivit amendamentelor votate, luni, de Comisiile economice din Senat la OUG 118/2021. De asemenea, se mai are in vedere majorarea sumelor platite de la bugetul de stat in contul facturilor, dar și plafonarea preturilor. In condițiile in care Romania se numara printre statele care au cea mai mare crestere din UE a preturilor la energie electrica si gaze, politicienii incearca sa gaseasca soluții pentru a-i ajuta pe consumatorii vulnerabil sa treaca cu bine pest aceasta…