Stiri pe aceeasi tema

- Toti romanii ar putea primi 1.000 de lei pentru plata facturilor la gaz si energie, conform unui proiect USR depus in Parlament. Astfel, pentru a putea depași mai ușor criza din energie toți romanii ar putea primi un voucher in valoare de 1.000 de lei pentru plata facturilor la utilitați. Mai multe…

- ”In perioada 1.I-31.VII.2022, resursele de energie primara au scazut cu 2,6%, iar cele de energie electrica au scazut cu 5,3% fata de perioada 1.I-31.VII.2021. Principalele resurse de energie primara, in perioada 1.I-31.VII.2022, au totalizat 19.168.600 tone echivalent petrol (tep), in scadere cu 510.300…

- Guvernul condus de Olaf Scholz a anunțat duminica, 4 septembrie, pachetul de sprijin de 65 de miliarde de euro, menit sa vina in ajutorul germanilor afectați de creșterea costurilor de trai, relateaza agenția DPA, citata de Agerpres.Masura a fost anunțata la capatul mai multor saptamani de discuții…

- Finlanda intentioneaza sa cheltuiasca aproximativ 800 milioane de euro pe masuri menite sa ajute gospodariile care sufera cel mai mult de pe urma scumpirii fara precedent a preturilor electricitatii, potrivit Bloomberg.

- Banii pe care ii va obține statul de la companiile din energie vor ajunge intr-un fond de solidaritate și vor fi folosiți pentru compensarea facturilor, a spus europarlamentarul PSD Mihai Tudose intr-o conferința de presa. Masura va fi introdusa intr-o ordonanța care urmeaza sa fie aprobata de Guvern.

- Mihai Nicuț (e-nergia.ro) Companiile de distribuție nu reușesc sa cumpere energia pentru consumul propriu tehnologic nici la prețuri de 500 de euro/MWh. Ar fi vanzatori, dar cer și mai mult. Fiecare dintre cele trei companii de distribuție ale grupului Enel din Romania, E-Distribuție Banat, E-Distribuție…

- Criza de energie a lovit si Tarile Baltice. Gazprom a suspendat livrarile de gaze catre Letonia, dupa ce tara a platit in euro, in loc de ruble, si a incalcat conditia impusa de Moscova. Europenii se straduiesc sa economiseasca la maximum, iar solutiile devin ridicole. In Spania, prim-ministrul le-a…

- Companiile din UE afectate de sanctiunile impuse Rusiei, in contextul razboiului din Ucraina, ar putea beneficia de o majorare de 25%, pana la 500.000 de euro, a ajutoarelor de stat, in ideea de a le ajuta sa faca fata impactului invaziei rusesti si crizei energetice, potrivit unui proiect al Executivului…