- Consumatorii vulnerabili de energie electrica si gaze naturale si-ar putea amana cu sase luni plata facturilor, la cerere, conform amendamentelor votate de Comisiile economice din Senat la OUG 118/2021. Comisiile economice reunite au votat in unanimitate, in bloc, mai multe amendamente aduse OUG 118/2021…

- AMANAREA FACTURILOR LA CURENT ȘI GAZEa) la cererea scrisa a debitorului, se suspenda pentru 1-6 lunib) recuperarea sumelor datorate de catre furnizori - pana pe 30 noiembrie 2022SURSA: amendamentele GuvernuluiPLAFONAREA PRETURILOR FINALE FACTURATEa) la energie electrica - cel mult 1 leu/ KWhb) la gaze…

- Consumatorii vulnerabili care vor sa beneficieze de ajutor de incalzire in acest an pot depune cererea și documentele necesare pana la data de 20 noiembrie. Legea consumatorului vulnerabil prevede un termen general – data de 15 octombrie – pentru depunerea cererii, insa in acest an va exista o excepție,…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede posibilitatea ca talonul de pensie sa fie transmis, la cerere, in format electronic, de catre Casa Nationala de Pensii Publice, potrivit hotnews. Proiectul de lege completeaza art. 109 din Legea nr. 263/2010, in sensul instituirii…