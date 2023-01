Plata cu cardul, obligație pentru comercianți Comercianții au obligația sa accepte plata cu cardul daca au incasari in numerar cu o valoare mai mare de 50.000 de lei in cursul unui an, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Plata cu cardul, obligație pentru comercianți… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Plata cu, obligație pentru comercianți…

Stiri pe aceeasi tema

- Comercianții au obligația sa accepte plata cu cardul de la inceputul acestui an, daca au incasari in numerar cu o valoare mai mare de 50.000 de lei in cursul unui an. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ministrul Apararii de la Roma, Guido Crosetto, i-a vizitat pe militarii italieni aflați la bazele din Romania. Este vorba despre detașamentul care participa la misiuni de poliție aeriana intarita, ce are in dotare avioane Eurofighter, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Serviciul pentru Situatii de Urgența din Ucraina transmite ca, in teritoriile dezocupate ale regiunii Herson, angajații institutiei au neutralizat peste 11.000 de explozibili, noteaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Comercianții de brazi de Craciun se pot inscrie pentru a-și vinde marfa in piețele brașovene. Serviciul Public Administrare Piețe va organiza licitația pentru ocuparea locurilor joi, incepand cu ora 10.00, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Inspectorii vamali din cadrul BVF Siret – Directia Regionala Vamala Iasi au descoperit, in urma unui control vamal amanuntit efectuat asupra unui autoturism marca Volkswagen, 51.000 de bucati tigarete, ascunse in vederea sustragerii de la vamuire, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi…

- Oamenii de știința americani au anunțat o mare descoperire in eforturile privind producerea de energie electrica prin intermediul fuziunii nucleare, una dintre marile borne științifice, relateaza Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Șeful Amdinistrației Militare Regionale Zaporijjia, Oleksandr Staruh, a raportat, luni, ca, in ultima saptamana, invadatorii ruși au bombardat regiunea de peste 400 de ori. Jumatate dintre atacuri au fost lansate asupra infrastucturii civile, transmite Rador. Fii la curent cu cele mai noi…

- Circumstantele in care NATO ar putea utiliza arme nucleare sunt "extrem de indepartate", a declarat secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, care a avertizat ca "vor fi consecinte dure" daca Rusia recurge la utilizarea unor astfel de arme, relateaza Rador. Fii la curent…