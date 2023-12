Plata cu cardul în 2024: Luna iunie a anului urmator aduce obligații pentru toți comercianți Plata cu cardul in 2024: Luna iunie a anului urmator aduce obligații pentru toți comercianți Plata cu cardul in 2024: Luna iunie a anului urmator aduce obligații pentru toți comercianți Incepand din luna iunie a anului 2024, toți comercianții din Romania vor fi obligați sa accepte plați cu cardul, alaturi de opțiunea de plata in numerar. In același timp, au fost introduse clarificari privind modalitațile de plata a salariilor pentru […] Plata cu cardul in 2024: Luna iunie a anului urmator aduce obligații pentru toți comercianți Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

