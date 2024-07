Prestatorii de servicii, PFA-urile, precum și intreprinderile individuale și cele familiale vor fi obligați sa-și instaleze terminale POS pentru plata cu cardul, conform unui proiect de Hotarare de Guvern elaborat de Ministerul Finanțelor. Masura inseamna cheltuieli semnificative pentru aceștia și bani mai mulți care intra in buzunarele bancilor. In nota de fundamentare a proiectului de […] The post Plata cu cardul, impusa și PFA-urilor, și intreprinderilor familiale first appeared on Ziarul National .