Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial nr. 102 din 1 februarie 2022 a fost publicat Ordinul Ministrului Finanțelor (OMF) nr. 94/2022 privind obligațiile fiscale și bugetare care pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminalele POS instalate la unitațile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Astfel,…

- Persoanele juridice pot achita obligațiile fiscale și bugetare cu cardul bancar la POS-urile instalate in toate unitațile teritoriale ale Trezoreriei Statului. Agenția Naționala de Administrare Fiscala informeaza contribuabilii, persoane fizice si juridice ca, incepand cu data publicarii OMF nr. 94/2022…

- Persoanele juridice pot achita obligatiile fiscale si bugetare cu cardul bancar la POS-urile instalate in toate unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, informeaza Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), intr-un comunicat de presa transmis, vineri, AGERPRES. "In Monitorul Oficial…

- Persoanele fizice și juridice pot achita prin intermediul cardurilor bancare la terminalele POS instalate la sediile unitaților Trezoreriei Statului sume reprezentand venituri ale bugetului de stat sau venituri cuvenite altor bugete administrate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala, conform…

- Persoanele fizice și juridice pot achita prin intermediul cardurilor bancare la terminalele POS instalate la sediile unitaților Trezoreriei Statului sume reprezentând venituri ale bugetului de stat sau venituri cuvenite altor bugete administrate de Agenția Naționala de Administrare Fiscala, conform…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala a publicat modelele de completare a declarației unice pentru anul in curs. Iata ce trebuie sa afle romanii in privința declarației unice 2022.Nu mai puțin de cinci prezentari privind modalitațile de completare a declarației unice in diverse situații a publicat…

- Persoanele fizice care realizeaza venituri din chirii trebuie sa plateasca catre stat o serie de taxe. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat recent pe pagina sa de internet Ghidul fiscal al contribuabililor persoane fizice care realizeaza venituri din inchirierea și subinchirierea…

- Profesorii care dau meditații vor fi obligați de ANAF sa iși puna casa de marcat, iar veniturile din ore sa fie impozitate. Agentia Nationala de Administrare Fiscala spune ca profesorii trebuie sa-si declare veniturile din meditații si sa plateasca impozit pentru ele. Institutia le reaminteste cadrelor…