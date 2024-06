Schimbare majora in comerțul din Romani. Comercianții sunt obligați sa accepte plațile cu cardul. Actul normativ a intrat deja in vigoare. Potrivit noilor reglementari, fiecare comerciant, indiferent de natura afacerii sale, trebuie sa ofere clienților opțiunea de a plati cu cardul. Legea 406/2023, care este aplicabila din 16 iunie 2024, obliga comerciantul sa aiba un […] The post Plata cu cardul devine lege in Romania appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .