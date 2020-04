Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputaților a adoptat vineri, in calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede amanarea plații contribuțiilor de asigurari sociale. Au fost 243 de voturi pentru, 81 de voturi contra si 3 abtineri. Legea mai trebuie promulgata de seful statului ca sa intre in vigoare si pana atunci…

- Ziarul Unirea Facturile la apa, energie, gaze, gunoi, cablu, internet se suspenda 3 luni. Legea amanarii plații a trecut de Parlament Facturile la apa, energie, gaze, gunoi, cablu, internet se suspenda 3 luni. Legea amanarii plații a trecut de Parlament. Camera Deputaților a adoptat vineri, ... Facturile…

- Nu intra in lege si nu se prevede amanarea platii pentru serviciile de voce și date mobile, aici facturile trebuie achitate in continuare potrivit actului normativ. Au fost 243 de voturi pentru, 81 de voturi contra si 3 abtineri. Legea mai trebuie promulgata de seful statului ca sa intre in vigoare…

- Ministrul Afacerilor Interne Ion Marcel Vela a anuntat noi masuri in contextul starii de urgenta. Activitatea cabinetelor de medicina stomatologica se suspenda de duminica de la ora 22:00, fiind permise doar interventiile de urgenta. Activitatea mall-urilor se suspenda, cu exceptia…

- ALOCATII COPII 2020. Dublarea alocatiilor, pe masa deputatilor. Vezi cand ar urma sa fie majorate Proiectul Guvernului prin care se amana majorarea alocatiilor ajunge in dezbatere la Camera Deputatilor. Social-democratii vor sa respinga proiectul, astfel incat alocatiile sa fie majorate mult mai repede.…

- Plenul Senatului a adoptat, luni, o lege de respingere a Ordonanței de Urgența care amana intrarea in vigoare a dublarii alocațiilor pentru copii. Au fost 94 de voturi pentru respingerea OUG si 14 voturi contra. Legea va ajunge la Camera Deputaților, for decizional. Daca și deputații vor vota la fel,…

- Cresterea pe termen mediu a nivelului contributiei la Pilonul II si a deductibilitatii fiscale pentru contributiile la Pilonul III sunt de bun augur pentru dezvoltarea viitoare a sistemului de pensii private si suplimentarea economiilor romanilor, considera reprezentantii Asociatiei pentru Pensiile…