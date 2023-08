Stiri pe aceeasi tema

- Analiza REI: Companiile au la dispozitie fonduri nerambursabile de peste 6,5 miliarde euro in a doua jumatate a acestui an, pentru proiecte in agricultura, energie verde, reciclare, industria alimentara sau productie materiale de constructii. Antreprenorii si companiile din Romania vor avea la dispozitie,…

- O noua lege (158/2023) prevede dreptul unor clienți non-casnici, cei din industria alimentara și din agricultura (inclusiv sisteme de irigații), de a nu achita costurile pentru lucrarile de proiectare și de execuție a instalației de racordare la rețeaua electrica.

- Sindicaliștii din industria alimentara anunța faptul ca vor protesta impotriva Guvernului daca vor fi eliminate facilitațile fiscale pe care aceștia le primesc. Dragoș Frumosu, președintele SINDALIMENTA spune ca o astfel de masura ar pune pe butuci indus

- Daca Guvernul Ciolacu doreste sa-si bata joc de Romania, va depasi deficitul bugetar pe acest an, a declarat marti la RFI fostul premier Theodor Stolojan (PNL). El considera ca toate facilitatile fiscale trebuie eliminate.Intrebat ce facilitati fiscale ar trebui eliminate, Theodor Stolojan a raspuns:…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca, secretarul general Lucian Bode, prim-vicepresedintii PNL, ministri si secretari de stat ai partidului participa, luni dimineata, de la ora 8.00, la sedinta de coordonare a activitatii politice si guvernamentale.De la ora 9.00 este programata sedinta conducerii liberale,…

- Liberalii au programata luni sedinta de coordonare a activitatii politice si guvernamentale, urmata de sedinta Biroului Executiv, urmand sa fie discutata inclusiv pozitia fata de facilitatile fiscale in IT, constructii, agricultura si industria alimentara, PNL opunandu-se intentiei PSD si a premierului…

- Ce salarii ofera angajatorii din domeniile care recruteaza cel mai mult pe timp de vara? 3.500 de lei in retail, 3.300 de lei in industria alimentara și HoReCa și 3.000 de lei in turism. Așteptarile candidaților sunt cu 30% - 40% mai mari.Mai mult de 13.000 de joburi noi au fost scoase in piața in…

- Guvernul francez a anunțat ca analizeaza introducerea unei taxe „clawback” pentru a intoarce catre bugetul de stat o parte a profiturilor din industria alimentara daca aceasta nu va accepta discuții despre reducerea prețurilor, relateaza Reuters.