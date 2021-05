Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa locul doi Uniunea Europeana in ceea ce privește accidente mortale la locul de munca. In total, in 2018, au fost inregistrate 2.954 accidente mortale la locul de munca in Uniunea Europeana (UE), dintre care 221 au fost consemnate in Romania, potrivit Europa FM care citeaza datele Eurostat.In…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 983 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 900 locuri de munca pentru: muncitor agricol; Norvegia – 37 locuri de munca pentru: medic, macelar, dezosator, ortodont, zidar/faianțar; Olanda – 20 locuri…

- Pandemia de coronavirus a inceput sa faca ravagii și in Suedia. In ultima saptamana, in aceasta țara s-au inregistrat cele mai multe cazuri noi de Covid-19 pe cap de locuitor din Europa. De asemenea, a crescut foarte mult și numarul pacienților internați la terapie intensiva. Tara aflata in nordul Europei,…

- Tara scandinava, care a ales sa nu impuna carantina, are o medie pe sapte zile de 625 de noi infectii la 1 milion de oameni, potrivit ourworldindata.org. Prin comparatie, Polonia a inregistrat 521, Franta - 491, Olanda - 430, Italia - 237 si Germania - 208. Cifra inregistrata de Suedia este cu mult…

- ​ Angajatorii din Spațiul Economic European/Uniunea Europeana ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 983 locuri de munca vacante, la data de 05 aprilie 2021, dupa cum urmeaza: 1) Austria – 6 locuri de munca vacante: chef bucatar, ajutori bucatari, vanzator de inghețata, femeie de serviciu; 2)…

- Aflata intr-o continua ascensiune internaționala, Tembleque se bucura deja și de primele variante de remix, acestea fiind realizate de catre Marc Rayen și John Deeper. Piesa a fost difuzata, pana in acest moment, in țari precum SUA, Canada, Germania, Austria, Elveția, Danemarca, Suedia, Finlanda, Norvegia,…

