Plastic interzis în Mumbai - Companiile McDonald's, Burger King şi Starbucks, amendate Burger King, McDonald's si Starbucks se numara printre zecile de companii care au fost amendate pentru ca au incalcat o interdictie recenta din Mumbai ce vizeaza utilizarea produselor din plastic de unica folosinta, au anuntat marti reprezentantii municipalitatii din capitala economica a Indiei, citati de AFP. Intrate in vigoare sambata pe intregul teritoriu al statului Maharashtra din centrul Indiei, a carui capitala este Mumbai, noile reglementari interzic folosirea produselor din plastic de unica folosinta precum pungi, tacamuri, pahare si sticle sub o anumita dimensiune. Firmele si locuitorii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

