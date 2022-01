Plasmă umană pentru fabricarea medicamentelor, colectată în premieră în România din 2023 Primele 10 centre de plasmafereza din Romania, deschise de ONG-ul Donam Plasma, vor funcționa de la inceputul anului 2023. In țara noastra se vor putea colecta in acest fel 200.000 litri de plasma anual – cantitatea de care este nevoie pentru fabricarea medicamentelor necesare pacienților romani. In prezent, pacienții romani care sufera de boli grave au acces limitat la tratamentele esențiale fabricate din plasma umana, din cauza crizelor repetate de imunoglobulina. Statul roman nu a reușit, pana acum, sa inființeze centre de recoltare de plasma, țara noastra fiind singura din Uniunea Europeana… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

