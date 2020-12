Stiri pe aceeasi tema

- Protocolul pentru COVID-19 a fost modificat, dupa ce, plasma nu si-a dovedit eficienta. De asemenea, autoritatile atentioneaza ca e gresit tratarea COVID-19 cu antibiotice in cazul in care nu exista o infectie bacteriana.

- Raportarile zilnice ale numarului de infectari nu prezinta garantii stiintifice, iar consecinta se vede direct in felul in care autoritatile iau masuri. Faptul ca autoritatile recunosc ca anchetele DSP dureaza mai mult de 24 de ore, arata ca acestea au pierdut controlul epidemiei.

- Autoritatile locale vor amenaja piete in spatii deschise Foto Catalin Radu Autoritatile locale din toata tara vor amenaja piete în spatii deschise, dupa ce ieri au intrat în vigoare noile masuri de prevenire a raspândirii COVID-19, printre care si închiderea pietelor…

- Autoritatile franceze din sectorul sanatatii au raportat luni 52.518 cazuri noi de Covid-19 in ultimele 24 de ore, stabilind un nou record al cazurilor zilnice de la declansarea epidemiei, fata de 46.290 de cazuri consemnate duminica, transmite Reuters.Noile date sugereaza ca noile restrictii…

- Slovacia a anuntat intrarea in izolare partiala, dupa ce a atins 2.500 de cazuri de Covid-19 pe zi, și anunța testarea gratuita la nivel național, anunta digi24 . „Acest val este de 100 de ori mai mare“ Slovacia va inchide de luni majoritatea scolilor si va cere populatiei sa ramane acasa, cu exceptia…

- Masurile care vor fi aplicate incepand cu data de 20 octombrie in Bucuresti sunt: - obligativitatea purtarii mastii si in spatiile deschise; - inchiderea restaurantelor, barurilor, teatrelor si cinematografelor; Citeste si Haos in Bucuresti. Cresele si after school-urile s-au…

- Compania farmaceutica sud-coreeana Celltrion sustine ca o substanta pe care a dezvoltat-o s-a dovedit a fi eficienta in tratamentul impotriva COVID-19 si a anuntat luni ca va realiza noi studii clinice asupra acesteia, potrivit Yonhap, citata de Agerpres.Compania Celltrion a declarat ca, in afara de…

- Dupa ce ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a anunțat ca asimptomaticii care nu au comorbiditati vor fi evaluati la domiciliu și se va apela la medicii de familie, aceștia solicita autoritatilor sa fie și ei consultați, inainte de a se lua decizii.''Dupa sapte luni de pandemie [...], este momentul ca…