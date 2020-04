Stiri pe aceeasi tema

- Belgia refuza sa primeasca pacienti bolnavi de coronavirus din alte tari. Anunul a fost facut joi, dupa ce Italia și Olanda au solicitat ajutor in acest sens.Oficialii spitalelor belgiene se tem ca, in curand, acestea vor ajunge la saturare, ca urmare a cresterii numarului cazurilor de infectare cu…

- O farmacie din municipiul Sibiu a donat Sectiei Clinice Infectioase din Spitalul Judetean medicamente care sunt folosite in schemele de tratament pentru noul coronavirus, dar si materiale necesare, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al spitalului, Decebal Todarita."SCJU…

- 762 este numarul persoanelor infectate cu coronavirus in Romania, marți, 24 martie. La Timișoara s-au vindecat 53 de persoane cu coronavirus. Ultimii doi pacienți s-au vindecat luni. Au fost confirmate 762 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus in Romania, pana marți, 24 martie. Dintre cele…

- Virgil Musta, medic la spitalul din Timișoara, a explicat ca pacienții vindecați de coronavirus sunt tineri, unii dintre ei asimptomatici, iar alții cu simptomatologie minima. Aceștia au fost trimiși in izolare la domiciliu și urmeaza sa fie testați din nou peste doua saptamani. "15 persoane au fost…

- Trei pacienți infectați cu noul coronavirus sunt declarați vindecați la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara. Toți trei sunt din Hunedoara, iar unul dintre ei este femeia de 26 de ani care s-a ales cu dosar penal dupa ce nu ar fi respectat autoizolarea și ar fi contaminat o secție a spitalului…

- Autoritatile sanitare chineze nu au reusit deocamdata sa stabileasca de ce acesti pacienti au fost testati pozitiv, desi ei par a fi vindecati, si nici daca ei mai pot transmite virusul. Conform unei evaluari preliminare, expertii chinezi presupun ca acesti pacienti inca nu s-au recuperat in urma…

- Plasma din sangele pacientilor care s-au vindecat de coronavirus poate salva viața celor aflați in stare critica. Se pare ca aceasta contine anticorpi ce pot reduce incarcatura virala la pacientii in stare critica, a transmis luni un oficial din cadrul Comisiei Nationale de Sanatate.

- Oficialii chinezi din sanatate au facut luni apel la pacientii care s-au recuperat in urma pneumoniei provocate de coronavirus sa doneze sange pentru a fi extrasa plasma pentru tratamentul pacientilor aflati in stare critica, relateaza The Straits Times.