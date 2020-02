Stiri pe aceeasi tema

- Oficialii chinezi din sanatate au facut luni apel la pacientii care s-au recuperat in urma pneumoniei provocate de coronavirus sa doneze sange pentru a fi extrasa plasma pentru tratamentul pacientilor aflati in stare critica, relateaza The Straits Times.

- Beijingul le-a ordonat tuturor celor care se intorc in capitala dupa vacanta prelungita de Anul Nou sa intre in carantina timp de 14 zile, pentru ca altfel risca sa fie pedepsiti. Este cea mai recenta incercare a autoritatilor din China de a controla epidemia cu noul coronavirus, care a facut pina acum…

- Bilantul epidemiei noului coronavirus a depașit 1.500 de morți in China, iar numarul deceselor, la nivel mondial, cauzat de aceasta infecție, a urcat la 1526, a informat, sambata dimineața, presa internaționala.Autoritatile chineze au anuntat ca numarul deceselor cauzate de coronavirus se ridica acum…

- In ziua in care decesele generate de epidemia de coronavirus au sarit de 1.000, iar imbolnavirile au depașit 42.000, autoritațile din China au lasat fara funcții mai mulți inalți oficiali, acuzați ca au gestionat prost epidemia.Șeful Comisiei de Sanatate din Hubei, provincia chineza a carei capitala…

- Numarul noilor cazuri confirmate cu noul coronavirus, inregistrate in China, in afara provinciei Hubei, a scazut in ultimele 7 zile cu 42%, a anunțat Mi Feng, purtator de cuvant al Comisiei Naționale de Sanatate din China (NHC). Scaderea arata ca mecanismul comun de prevenire și control al epidemiei…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat joi ca epidemia declansata de noul tip de coronavirus aparut în China constituie acum o urgența de sanatate publica la nivel internațional, în condițiile în care maladia s-a extins în cel puțin 18 țari.Tedros Adhanom Ghebreyesus,…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) se reunește joi pentru a determina daca este necesar sa declare stare de urgența la nivel global din cauza raspandirii rapide a noului tip de coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Directorul general al organizației, Tedros Adhanom…

- China a confirmat sambata ca 41 de oameni au murit pana acum din cauza noului coronavirus care a infectat peste 1.300 de persoane la nivel mondial, in timp ce autoritațile medicale din intreaga lume lucreaza pentru a preveni o pandemie. Cel mai tanar pacient infectat are doi ani. Presa chineza scrie…