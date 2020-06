Stiri pe aceeasi tema

- In urma actiunii executate in dimineața zilei de ieri, 16 iunie a.c., pe lacul Racaciuni o patrula de jandarmerie a surprins in flagrant doi barbați care pescuiau ilegal, folosindu-se de doua plase de pescuit tip monofilament. Jandarmii au intocmit pe numele persoanelor actele de sesizare a organelor…

- La data 05 iunie a.c., o patrula mixta, formata din politist din cadrul Postului de Politie Saucesti si politist local, aflati in exercitarea atribuțiilor de serviciu pe raza comunei, a efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism care circula pe drumul comunal, insa conducatorul auto…

- La data de 01 iunie a.c., patrula mixta, formata din politist din cadrul Sectiei 2 Politie Bacau si politist local, au depistat pe strada Nicu Enea din localitate, trei persoane care transportau mai multe bunuri. Din cercetari a reieșit faptul ca, cei trei tineri, cu varste cuprinse intre 17 si 22 de…

- Asta da relaxare! Dupa atatea zile de restricții, de joi pana duminica, pe ambele maluri ale lacului de la Horgești, se desfașoara ediția a doua a competiției „ENJOY FISHING CUP”. Au fost amenajate 22 de standuri. Cererea a fost mult mai mare. Regulamentul este insa foarte strict. Atat in ce privește…

- Un focar secundar de Pesta porcina africana a fost declarat in Comuna Cleja, in data de 19.05.2020, la porci domestici din gospodaria populației, achiziționați, fara respectarea legislației sanitare veterinare, din focarul existent in comuna Racaciuni. De la notificarea bolii, pe proba analizata de…

- Politistii din cadrul Sectiei 5 Politie Rurala Racaciuni au identificat si retinut pentru 24 de ore, un tanar de 21 de ani, sub aspectul comiterii infractiunii de distrugere prin incendiere. Ulterior, acesta a fost arestat preventiv. La data de 12 aprilie a.c., politistii din cadrul Sectiei 5 Politie…

- Membrii Lions Club Moldova Bacau au donat, marți, 14 aprilie, 1.500 de maști chirurgicale și 3.000 de perechi de manuși de protecție personalului medical din Spitalul Județean de Urgența care se ocupa de tratarea bolnavilor infectați de Sars-Cov-2. Materialele donate au fost achiziționate din fondurile…

- Ca raspuns la ingrijorarile cetațenilor privind creșterea infracțiunilor in județul Bacau odata cu revenirea in țara a unui numar mare de cetațeni romani, prefectul Liviu Miroșeanu a condus o ședința operativa la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Bacau. „Au fost analizate mai multe aspecte…